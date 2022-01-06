المجمع الفقهي يدعو إلى حصر السلاح بيد الجيش وقوى الأمن الداخلي

2022/01/06 | 13:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدر المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء، اليوم الخميس، بياناً بمناسبة الذكرى المائة وواحد لتأسيس الجيش العراقي، داعيا الى حصر السلاح بيد الجيش وقوى الأمن الداخلي.

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