برشلونة تقترب من خطف لاعب تشيلسي كريستنسن

2022/01/06 | 13:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو لدى موقع التواصل الإجتماعي تويتر عير صفحتها الرسمية أن إدارة برشلونة اقتربت من حسم صفقة لاعب تشيلسي الإنجليزي ليكون صفقة دعم للفريق .

وقالت صحيفة الموندو أن برشلونة يسرع المفاوضات مع كريستنسن لإغلاق الصفقة لنقل اللاعب للفريق الصيف القادم ويكون مدافع ليفيد الفريق بجانب البدائل الموجوده للمنافسة على البطولات .

ونظرت الموندو ديبورتيفو للعرض المقدم من فريق برشلونة بشأن التعاقد مع كريستنسن المقدر عرض هو 4 مواسم + واحد إختياري من شأن اللاعب أن يختار ذلك .

كما كشفت الموندو عن مفاوضات اللاعب مع فريقة تشيلسي لتجديد العقد التي باتت متوقفة وبذلك يسهل مأمورية إنضمام اللاعب للبلاوجرانا .

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