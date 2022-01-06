دبلوماسي أوروبي: سليماني تجاوز الانقسام الطائفي وحظي بدعم السنة والكرد

2022/01/06 | 13:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الدبلوماسي الإيطالي السابق ماركو كارنيلوس، الخميس، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني تجاوز الانقسام الطائفي وحظيَ بتأييد ملحوظ من الكرد والسنة، فيما أشار الى ان موقع اميركا والكيان الصهيوني لمن يتسحن بعدج الاغتيال.وقال كارنيلوس في مقالة، إن “سليماني هو الشخص الأساس الذي قام بتمكين المقاومة في أماكن […]

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