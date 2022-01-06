الكاظمي يضع إكليلاً من الزهور على نصب الجندي المجهول

2022/01/06 | 13:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إكليلاً من الزهور على نصب الجندي المجهول بمناسبة الذكرى 101 لتأسيس الجيش.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الكاظمي زار نصب الجندي المجهول وسط بغداد بمناسبة الذكرى الـ101 لتأسيس الجيش العراقي".

واضاف، ان "رئيس الوزراء، وضع بهذه المناسبة إكليلاً من الزهور إحياءً واستذكاراً لتضحيات جند العراق من الشهداء والمفقودين"، مشيرا الى انه "قرأ سورة الفاتحة ترحماً على الأرواح الطاهرة التي بذلت في سبيل رفعة العراق وحفظ كرامة شعبه".

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