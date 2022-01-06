شاهد بالفيديو.. كربلاء.. جرحى الجيش العراقي يحتفلون بذكرى التأسيس ويطالبون بحقوقهم

2022/01/06 | 13:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gFSxjgohUGc

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