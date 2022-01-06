البابا ينتقد الانانيون: يفضلون تربية الحيوانات على الانجاب!

2022/01/06 | 13:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… انتقد البابا فرنسيس، العائلات التي تختار تربية حيوانات أليفة بدلا من إنجاب الأطفال، واصفا إياهم بأنهم أنانيون.ورأى البابا، في كلمة ألقاها أمام الجمهور، أن “قرار بعض الأزواج بالتخلي عن الأبوة يؤدي إلى فقدان الإنسانية ويضر بالحضارة”.وقال: “نرى أن الناس لا يريدون إنجاب أطفال، أو يريدون إنجاب طفلا واحدا فقط وليس أكثر.وكثر […]

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