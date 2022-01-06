2022/01/06 | 13:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بقيام جهة سياسية نافذة بالضغط على محافظ بابل، حسن منديل لارجاع اللواء علي الشمري لمنصب قائد الشرطة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “هناك جهة سياسية نافذة، تقوم الآن بممارسة ضغط على المحافظ حسن منديل لاعادة اللواء علي الشمري الى منصب قائد شرطة المحافظة”.وأضاف ان “هذه الجهة […]

ظهرت المقالة بعد مجزرة “جبلة”..



جهة سياسية تضغط لإعادة اللواء علي الشمري لمنصب قائد شرطة بابل أولاً على ايرث نيوز.

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