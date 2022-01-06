حادث سير على طريق دولي يتسبب بوفاة شخصين

2022/01/06 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، إثر حادث سير على طريق بغداد – الموصل.وقال مصدر امني لوكالة ايرث نيوز، إن “شخصاً يستقل عجلة ومنتسب امني توفيا إثر حادث اصطدام عجلة بصهريج على طريق موصل – بغداد بالقرب من مفرق بيجي”.وأضاف أن “القوات الامنية طوقت مكان الحادث وسهلت لسيارات الاسعاف نقل الجثمان إلى […]

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