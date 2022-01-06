بهذه العبارات خاطبت المرجعية الدينية العليا الجيش العراقي

2022/01/06 | 13:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستذكر أبناء الشعب العراقي اليوم

الخميس (6 /1 /2022) ذكرى مرور (101) عام على

تأسيس الجيش العراقي الباسل.

ونشر الموقع الرسمي للعتبة الحسينية

المقدسة تابعته وكالة نون مقاطع من خطب

الجمعة التي كانت تست

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