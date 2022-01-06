العاصمة الهندية تسجل 14 الف إصابة بكورونا في يوم واحد

2022/01/06 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الصحة بولاية دلهي، ساتيندار جاين، اليوم الخميس، أن الولاية ستعلن اليوم عن 14000 حالة إصابة بكورونا، مستبعدا احتمال إغلاق العاصمة الهندية.ولفت جاين إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة شهدت ارتفاعا حادا في الأيام القليلة الماضية، متوقعا أن يتم الإعلان اليوم عن 14000 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.وأعلن أنه “في […]

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