السفارة الأميركية تشيد بـ ’التقدم الاستثنائي’ للجيش العراقي في قتال ’داعش’

2022/01/06 | 13:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت السفارة الاميركية في بغداد، الخميس، استمرارها بالعمل مع "شركائها" العراقيين لبناء عراق مستقر.

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وقالت السفارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2022)، "مع احتفال العراق بالذكرى الـ 101 لتأسيس الجيش العراقي، ننضمُ إلى أصدقائنا وشركائنا العراقيين لتكريم خدمة وتضحية قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة".

وأضافت "نُشيد بالتقدم الاستثنائي الذي حققته في القتال ضد فلول داعش".

كما أكدت أن "الولايات المتحدة تظلُ ملتزمة بشدة بشراكتها الإستراتيجية متعددة الأوجه مع العراق، والعمل مع أصدقائها وشركائها العراقيين لمواصلة بناء عراقٍ مستقرٍ ومزدهرٍ وديمقراطيٍ وموحد".

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