حقوق الإنسان تطالب بتفعيل قانون الإعدام بحق تجار المخدرات - عاجل

2022/01/06 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، بتفعيل قانون الإعدام بحق تجار المخدرات.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "انتشار ظاهرة المخدرات في العراق اصبحت من الصعب السيطرة عليها حتى مع الإجراءات الحكومية المشددة".

وأضاف ان "الطريقة الوحيدة هي تفعيل قانون الإعدام بحق تجار المخدرات كما كان معمولاً به في عهد النظام السابق ليكون اداة ردع قوية بحق كل من تسول له نفسه في تدمير الشعب العراقي".

وأشار الغراوي إلى أنه "لا فائدة من اعتقال المتاجرين ووضعهم في السجون بأعداد كبيرة حيث ان خطرهم سيستمر ولن تتم معالجتهم أو اصلاحهم"، مشدداً على "ضرورة ان تتخذ الحكومة اجراءات صارمة وسريعة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال الرؤوس الكبيرة التي تتاجر بالمخدرات".

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