مصرع سائق عجلة ومنتسب امني بحادث سير على طريق موصل - بغداد

2022/01/06 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمصرع سائق ومنتسب أمنى بحادث سير على طريق موصل – بغداد.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "سائق عجلة ومنتسب أمني لقيا مصرعهما بحادث سير اصطدام عجلة بصهريج على طريق موصل بغداد بالقرب من مفرق بيجي".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث على الفور، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلى الطب العدلي لغرض تسليمهما إلى ذويهما".

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