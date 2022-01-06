مطار أربيل يكشف أسباب ايقاف رحلاته الجوية

2022/01/06 | 13:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرحلات قد استؤنفت من جديد في عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم.

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