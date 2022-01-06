الله لا يحب الملحاحين - نبيل عودة

2022/01/06 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة 1 - الله لا يحب الملحاحينادب ساخر: نبيل عودة- من أين كسبت هذه الأموال؟- منذ ركعت في الكنيسة لوداع البلد فتحها الله بوجهي، أصبح الحديد الخردة تجارة مربحة، اليوم لدي عدة شاحنات وعدد من العمال، اشتريت بيتا، المسيح فتحها في وجهي بعد ان رجوته في صلاتي الوحيدة ان يتطلف بي وبالأولاد.- انا كاهن واصلي يوميا بإخلاص عدة مرات، ولا نحصل على ما يساعدنا في تغيير مقاعد الكنيسة مثلا ......





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