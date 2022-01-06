كي لا ننسى من هو نزار باييف - علاء اللامي

2022/01/06 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي مهلا، مهلا يا رفيق! ولكن منذ متى يجب على الثوريين والتقدميين والإنسانيين أن يتخذوا موقفهم من أية انتفاضة أو ثورة في بلد ما بناء على ما يقال معها أو ضدها من دول الغرب والشرق المتعادية؟ أليس الصحيح والعقلاني هو أن يُبنى الموقف منها على أساس تحليل ملموس ورصد حقيقي للمعلومات الأمينة عنها وعن مسبباتها وتفاصيلها الحدثية وموازين القوى في داخلها وفي محيطها!وها أنت تريد مني أن أشجب الانتفاضة الشعبية ف ......





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