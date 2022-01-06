جمهورية ألمانية الديمقراطية . - سعيد الوجاني

2022/01/06 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني كان اعتراف Trump بمغربية الصحراء ، عاملا في دفع العديد من الدول الاوربية ، الى الإفصاح الصريح عن موقفها من نزاع الصحراء ، حين رفض الاتحاد الأوربي اعتراف Trump ، الذي اعتبره متناقضا مع الشرعية الدولية ..



وكان من ابرز الدول التي رفضت اعتراف Trump بمغربية الصحراء ، اسبانية ، المانية ، فرنسا ، هولندا ، والدول الاسكندنافية ..



لكن الموقف الاسباني ، والموقف الألماني ، كان ابرزاً ، للخطوات التي قامت بها ......





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