إيران تجني 738 مليون دولار من تصدير الفستق الى 70 بلدا

2022/01/06 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي، الخميس، عن تسجيل صادرات الفستق اكثر من 738 مليون دولار دولار في الشهور التسعة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 آذار حتى 20 كانون الاول 2021.وقال لطيفي في تصريح أوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إن الصادرات تجاوزت حجم 111,112 طنا من الفستق بواقع 738 […]

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