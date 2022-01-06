القبض على عصابة قامت بتسليب صاحب صيرفة وسرقة أكثر من 80 ألف دولار في بغداد

2022/01/06 | 13:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مكافحة إجرام بغداد، القبض على عصابة قامت بتسليب صاحب صيرفة وسرقة أكثر من 80 ألف دولار تحت تهديد السلاح.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد أن استنجد المشتكي بمفارز مكتب مكافحة إجرام الحبيبية حول تعرضه لحادث تسليب من قبل خمسة أشخاص كانوا يستقلون عجلة من …

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