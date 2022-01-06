قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

2022/01/06 | 13:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت أكثر من 20 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.وقالت مصادر فلسطينية، إن دوريات عسكرية وعشرات الجنود المشاة اقتحموا قرية دير نظام برام الله، وشرعوا باقتحام المنازل وتفتيشها والقيام بأعمال التخريب واحتجاز الأهالي والتحقيق مع الشبان.وأضافت المصادر أن قوات […]

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