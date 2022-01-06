الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع في كربلاء

2022/01/06 | 13:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق كبير في محافظة كربلاء المقدسة.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، ان “حريقا اندلاع في عمارة قيد الأنشاء في شارع قبلة الأمام الحسين عليه السلام في المدينة القديمة وسط كربلاء المقدسة”.وأضاف المصدر، أن “فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحريق لاخماده”.انتهى/ 25و

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