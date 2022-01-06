الكاظمي يحضر حفل تخرج كوكبة جديدة من طلبة الكلية العسكرية

2022/01/06 | 13:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حضر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مراسم تخرج طلبة الكلية العسكرية الأولى (دورة العراق الموحد).وجاء في بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكاظمي أشرف على حفل التخرج الذي اشتمل على استعراض كراديس الخريجين، من الذين سينالون رتبة ضابط في الجيش العراقي، الذي …

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