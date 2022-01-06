مصدر: أطراف حكومية تحركت نحو قادة الفصائل لإيقاف التصعيد ضد المصالح الأمريكية

2022/01/06 | 13:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، أن بعض الأطراف الحكومية تحركت نحو قادة في الفصائل المسلحة لإيقاف التصعيد ضد المصالح الامريكية.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز؛ إن “اطرافا حكومية تحركت نحو قيادات في الفصائل المسلحة، بهدف إيقاف التصعيد ضد المصالح الامريكية”.وأضاف أن “التحرك جاء بعد الهجمات المكثفة على القواعد العسكرية […]

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