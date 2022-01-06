بغداد تستعد لاحتضان خامس جولة مفاوضات بين إيران والسعودية

2022/01/06 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي، الخميس، عن قرب احتضان بغداد الجولة الخامسة من المفاوضات بين السعودية وايران.وقال مسجدي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ولغاية الان تمت اربع جولات بين السعودية وايران في بغداد برعاية العراق وان الجولة الخامسة التي ستنطلق قريبا ايضا ستكون في بغداد”.واضاف ان “ايران تتطلع الى التوصل […]

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