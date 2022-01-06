رسميا..العراق يسجل اصابات بمتحور اوميكرون

2022/01/06 | 14:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 حالات اصابة بالمتحور اوميكرون لمسافرين عائدين.وقالت الوزارة في بيان انه “تم تسجيل حالات اصابة بالمتحور اوميكرون لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد”.واضافت انه “تم تسجيل 5 حالات اوميكرون من محافظة […]

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