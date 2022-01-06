وزارة الصحة تعلن تسجيل 5 حالات إصابة بمتحور ’اوميكرون’

2022/01/06 | 14:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 5 حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد "اوميكرون" بمحافظة دهوك.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه "ناس" (6 كانون الثاني 2022)، انه "تم تسجيل حالات اصابة بالمتحور اوميكرون لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".

واضاف البيان "فقد تم تسجيل ٥ حالات اوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الاجانب في بغداد".

في سياق ذي صلة، أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان برزنجي، تسجيل 5 حالات إصابة بمتحورة أوميكرون في الإقليم للمرة الأولى.

وأفاد برزنجي في مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" (6 كانون الثاني 2022)، "تسجيل 5 حالات إصابة بمتحورة أوميكرون من عائلة واحدة في دهوك".

وأشار إلى ان "الحالة الصحية للمصابين الخمسة مستقرة، ولم يدخلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج كون أعراضهم طفيفة".

وأوضح أن "أفراد العائلة من العائدين من خارج البلاد مؤخراً، حيث خضغوا للفحص الذي أثبتت نتيجته إصابتهم بأميكرون".

وحثّ الوزير المواطنين إلى "الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية من الفيروس وتلقي اللقاح منعاً لتفشي حالات الإصابة بالمتحور الجديد".

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