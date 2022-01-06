متحور كورونا يدخل الى العراق وتسجيل عدة اصابات

2022/01/06 | 14:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 5 حالات اصابة بالمتحور اوميكرون لمسافرين عائدين.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، انه “تم تسجيل حالات اصابة بالمتحور اوميكرون لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد”.وأشارت الى انه “تم تسجيل […]

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