دولة القانون يكشف عن أول خطوة للحكومة المقبلة تجاه التوغل التركي

2022/01/06 | 14:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، الخميس، عن أول خطوة ستقوم بها الحكومة الجديدة بحق الاعتداءات التركية على البلاد.وقال اللامي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن ” الشكوى على تركيا في الأمم المتحدة هي أول خطوة ستقوم بها الحكومة القادمة”، مبينا ان “الاعتداء على الأراضي العراقية واغتيال الغابات وهجرة الشعب الكردي […]

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