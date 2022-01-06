2022/01/06 | 14:05 - المصدر: وكالة النبأ
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراقبون: العراق سيفقد جميع مياهه في 2040) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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