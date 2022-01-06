مراقبون: العراق سيفقد جميع مياهه في 2040



مراقبون: العراق سيفقد جميع مياهه في 2040
2022/01/06 | 14:05 - المصدر: وكالة النبأ
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