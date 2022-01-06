محافظة عراقية تسجل 5 إصابات بفيروس أوميكرون - عاجل

2022/01/06 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل عن تسجيل 5 حالات اصابة بالمتحور اوميكرون في دهوك.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، عن "مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد ومن خلال الفحوصات الجينية التي يجريها سجل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس أوميكرون لعدد من العائدين من السفر".

وأضاف أن "الحالات الـ 5 هي من محافظة دهوك وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الاجانب في بغداد".

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