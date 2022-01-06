"أوميكرون" يقتحم العراق.. 5 حالات في دهوك

2022/01/06 | 14:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من الصحة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5 حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" بمحافظة دهوك.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم تسجيل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".

وأضاف البيان "فقد تم تسجيل 5 حالات أوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد".

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