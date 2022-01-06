العراق يسجل إصابات بمتحور أوميكرون

2022/01/06 | 14:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل حالات اصابة بالمتحور اوميكرون لعدد من العائدين من السفر.وأوضحت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الاصابات سجلت خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد”، لافتة الى “تسجيل 5 حالات اوميكرون من محافظة دهوك وعدد من …

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