الحشد الشعبي: تلقينا 23 طلبا جديدا للانتشار في 9 قواطع

2022/01/06 | 14:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن تلقيه 23 طلبا للانتشار في مناطق جديدة في محافظة ديالى خلال 2021.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” انجازات الحشد الشعبي في عموم قواطعه في ديالى وتحقيق استقرار في مناطق ساخنة من خلال العمليات والاساليب الامنية اسهمت في دفع مناطق واسعة للطلب بقدوم […]

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