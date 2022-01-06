2022/01/06 | 14:11 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى… أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن تلقيه 23 طلبا للانتشار في مناطق جديدة في محافظة ديالى خلال 2021.
وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” انجازات الحشد الشعبي في عموم قواطعه في ديالى وتحقيق استقرار في مناطق ساخنة من خلال العمليات والاساليب الامنية اسهمت في دفع مناطق واسعة للطلب بقدوم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: تلقينا 23 طلبا جديدا للانتشار في 9 قواطع) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” انجازات الحشد الشعبي في عموم قواطعه في ديالى وتحقيق استقرار في مناطق ساخنة من خلال العمليات والاساليب الامنية اسهمت في دفع مناطق واسعة للطلب بقدوم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: تلقينا 23 طلبا جديدا للانتشار في 9 قواطع) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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