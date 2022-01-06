أميركا والفلسطينيون وعام جديد - سنية الحسيني

2022/01/06 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني بعد مرور عام على حكم الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة جو بايدن، لم تأت الرياح بما اشتهت سفن الفلسطينيين، خصوصاً أنها جاءت بعد أربع سنوات عجاف من حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تغيرت خلالها قواعد العلاقة بين الامريكيين الفلسطينيين، و التي سمحت للولايات المتحدة في الماضي بلعب دور الوسيط في العملية السياسة الفلسطينية والإسرائيلية.



ورغم أنها لم تكن وسيطاً محايداً، نجحت الادارات الأميركية في ......





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