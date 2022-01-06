كوبا تحتل المرتبة الثانية عالميا بتطعيم سكانها ضد كورونا

2022/01/06 | 14:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة الكوبية، الخميس، عن تطعيم تسعة ملايين و673 ألفاً و87 شخصاً بالكامل ضد فيروس كورونا أي نحو 86.5 بالمئة من مجموع سكانها وهو ما يجعل البلاد تحتل المرتبة الثانية في العالم لجهة تلقيح السكان.وقالت الوزارة في بيان لها “حتى الثاني من الشهر الحالي تم إعطاء 30 مليوناً و891 ألفاً و212 جرعة […]

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