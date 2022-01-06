سور الوطن بعيده الأول بعد المئة.. استذكار لتضحيات ردعت قوى الشر الظلاميّة

2022/01/06 | 14:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تلقى الجيش العراقي، اليوم الخميس، التهاني بمناسبة الذكرى الـ101 لتأسيسه، وسط استذكار للتضحيات التي ردعت قوى الشر الظلاميّة وبقاء العراق شامخاً.

وثمّن رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري بطولات أبناء القوات المسلحة وملاحمهم للحفاظ على أمن وسيادة البلد، وقال في برقية تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع) "نسأل الله المولى عزّ و جلّ ان يُديم نعمة النصر والأمن والسلام ...رحم الله شهداءنا وشافى جرحانا الأبطال".

واشاد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف بأبطال جيشنا الباسل وقال في تهنئته ،إن "جيشنا بعزيمة رجاله سيبقى دوماً سوراً عالياً لوطنناً الغالي".

فيما هنأ رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الجيش العراقي بعيده الواحد بعد المئة، وجاء في برقية التهنئة التي تلقتها وكالة الانباء العراقية (واع) "اننا اذ نحتفل بذكرى تأسيس جيشنا الباسل، نستحضر تاريخاً طويلاً ومجيداً من البطولات والتضحيات الجسام، وحكايات ترويها الأجيال جيلاً بعد جيل عمّن بذلوا أرواحهم وارخصوا دماءهم من أجل ان يظل العراق شامخا عزيزا، لا يدنس ترابه غاصب، ولا يدنو من حماه طامع"، مبيناً، ان " الملحمة الكبرى لتحرير العراق من دنس الدواعش عنا ليست ببعيدة، اذ وقف أبناء القوات المسلحة، وقفة الأبطال الصامدين، يشد ازرهم كتفا بكتف، رجال اعجزوا العدو بقوة بأسهم، وهم أبناء الحشد الشعبي الذين كانوا ظهيراً وسنداً وشريكاً في النصر لكل معركة خاضها جيشنا البطل وهو يذب عن أرض الأنبياء والمقدسات والتاريخ، ويرد كيد الأعداء الدواعش الى نحورهم خائبين مخذولين".

وحيّا رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي الجيش العراقي، وقال في برقية وجهها الى ابناء جيشنا الباسل تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع) "أيها المرابطون على جبهات القتال..



ياكحل تراب هذا الوطن، ياجيش العراق الذي تعجز الكلمات عن وصفك..



فأنت الشجاعة والاخلاص وأنت صفحة مشرفة في تاريخ العراق، لك منا ألف تحية واحترام".

وأضاف: "في عيدك الميمون أشرقت شمس الحرية وتنفست أرضنا بطولة واقتدار ..



الرحمة والمغفرة لشهداء جيشنا والشفاء العاجل للجرحى".

كما اكد محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ، أن " العراق ينعم بالأمن والأمان بفضل التضحيات الجسام وبسالة الجيش العراقي في ردع قوى الشر الظلاميّة، لاسيما الجماعات الإرهابيّة التي تريدُ سوءاً بالعراقيّين".

وهنأ رئيس الكتلة الصدرية الشيخ حسن العذاري الشعب العراقي بمناسبة ذكرى تاسيس الجيش العراقي الباسل ،وجاء في برقيته التي تلقتها (واع)" في عيد حماة الأرض والعرض ، في عيد رجال العراق في عيد أبطال العراق في عيد جيشنا الباسل ، كل عام وأنتم بخير وتبقون رمزاً للعراق وقوته وحصنه المنيع".

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