الاستخبارات والامن تطيح باثنين من تجار المخدرات في الديوانية

2022/01/06 | 14:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الخميس، عن القاء القبض على اثنين من تجارة المخدرات في الديوانية.وقالت المديرية في بيان، إنه “بعملية نوعية تمكنت مفارزها من الاطاحة بشخصان يتجاران في المواد المخدرة في مركز مدينة الديوانية”.وأضافت انه “ضبط بحوزتهما وبالجرم المشهود على (٤ كيلو غرام ) من مادة الكرستال المخدرة بالإضافة إلى […]

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