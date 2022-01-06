العراق يفقد انتاج 20 الف طن من اجود انواع الرمان بسبب لعنة حزيران

2022/01/06 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي، الخميس، أن العراق فقد انتاج 20 الف طن من اجود انواع الرمان بسبب لعنة حزيران.وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى السابق حقي الجبوري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” ديالى كانت تضم اكبر مزرعة في الشرق الاوسط للرمان تقع في الجزء الشمالي لقضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) وتمتد لاكثر من […]

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