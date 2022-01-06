الاطاحة بقيادي “داعشي” بارز بكمين امني في الفلوجة

2022/01/06 | 14:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الخميس ، بالقاء القبض على قيادي بارز بتنظيم “داعش” الاجرامي بكمين في مدينة الفلوجة.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” القوات الامنية نصبت كمينا لقيادي بارز في التنظيم الاجرامي وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في احدى احياء مدينة الفلوجة “.وأضاف المصدر، ان […]

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