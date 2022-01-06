مجلس شيوخ عشائر الانبار يبارك الاتفاق بين تحالفي تقدم وعزم

2022/01/06 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

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مجلس شيوخ عشائر الانبار , متمثلاً بالامين العام الشيخ طارق الحلبوسي يُبارك الاتفاق بين تحالف تقدم ممثلاً بالرئيس محمد الحلبوسي وتحالف عزم برئاسة الشيخ خميس الخنجر لتشكيل تحالف ‏يرسم خارطة الطريق للمرحلة القادمة و استمرار سير عجلة الاعمار في المحافظات المحررة ‏ ‏ليصل مداها إلى كافة أنحاء بلدنا الحبيب.

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