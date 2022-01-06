شاب مسلم ببريطانيا يبحث عن زوجة بطريقة مبتكرة.. ومذيعة CNN تعلق

2022/01/06 | 14:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد البحث عن رفيقة الروح أمرًا صعبًا هذه الأيام، فمع وجود وباء كوفيد، يتجه الكثيرون إلى تطبيقات المواعدة بينما يحاول الآخرون أن يكونوا أكثر إبداعًا.ويقوم محمد مالك البالغ من العمر 29 عامًا من لندن بقفزة عملاقة من أجل الحب، حيث دفع المال مقابل ظهوره في العديد من اللوحات الإعلانية للمساعدة في سعيه للحصول على الفتاة المؤهلة.

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