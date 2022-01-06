2022/01/06 | 14:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واع

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى مدينة النجف الاشرف.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان " رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى محافظة النجف الأشرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل إلى النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل إلى النجف الأشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).