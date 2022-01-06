2022/01/06 | 14:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن لجنة الصحة والسلامة العليا ستعقد اجتماعا خلال الساعات المقبلة لمناقشة دخول المتحور أوميكرون للعراق.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز إن “لجنة الصحة والسلامة العليا، ستعقد خلال الساعات المقبلة اجتماعا لمناقشة دخول المتحور أوميكرون للعراق”.وأضاف أن “الاجتماع سيشهد مناقشة ما اذا يتطلب الأمر اصدار توجيهات […]

ظهرت المقالة خلال ساعات..



اجتماع اللجنة الصحة العليا لمناقشة الإجراءات اللازمة للتصدي لـ”أوميكرون” أولاً على ايرث نيوز.

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