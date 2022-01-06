كونتي يعلق على ليلة السقوط أمام تشيلسي

2022/01/06 | 14:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اكد مدرب توتنهام هوتسبير أنطونيو كونتي أن الخسارة أمام مضيفه تشيلسي في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم أظهرت الفجوة بين فريقه الحالي والسابق.وقال المدرب الإيطالي، الذي فاز بلقب الدوري الممتاز مع تشيلسي في 2017 ولقب كأس الاتحاد في العام التالي، لشبكة سكاي سبورتس “تشيلسي أظهر منذ البداية أنه […]

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