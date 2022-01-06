2022/01/06 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم - يتميز أسلوب الإنتاج الرأسمالي بحركته التوسعية حيث يتعذر نمو راس المال دون توسعه المستمر الذي أصبح قانونا ملازما لتطوره.- تتلازم حركة رأسمال التوسعية والنزعة التدخلية في الشؤن الوطنية المرتكزة على مساعي السيطرة الدولية المنبثقة من روح المنافسة الرأسمالية المرتكزة على استغلال الدول الوطنية وثرواتها الطبيعية.- انطلاقاً من قانون المنافسة الرأسمالية أسعى الى متابعة تطور النزعة العسكرية المتر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوسع الرأسمالي وتطور نزعته العسكرية - لطفي حاتم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوسع الرأسمالي وتطور نزعته العسكرية - لطفي حاتم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).