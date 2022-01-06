مصر.. الحبس الاحتياطي لشابين في قضية انتحار بسنت

2022/01/06 | 14:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت النيابة العامة المصرية الخميس حبس شابين احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامات بابتزاز فتاه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما دفعها الى الانتحار وفجر موجة غضب عارمة في مصر.

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