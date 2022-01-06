كردستان تسجل 5 إصابات بمتحور أوميكرون في عائلة واحدة بدهوك

2022/01/06 | 14:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان، 5 إصابات بمتحورة أوميكرون في عائلة واحدة بمحافظة دهوك.وقال وزير الصحة بحكومة الاقليم سامان برزنجي في مؤتمر صحفي، ان السلطات الصحية سجلت 5 إصابات بمتحورة أوميكرون في محافظة دهوك، مشيرا الى ان المصابين الخمس هم من عائلة واحدة بدهوك.وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت …

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