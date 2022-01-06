الصحة تعلن تسجيل 5 حالات إصابة بمتحور أوميكرون في دهوك

2022/01/06 | 14:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لمسافرين عائدين.وقالت الوزارة في بيان، إنه “تمّ تسجيل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد”.وأضافت، انه “تمّ تسجيل 5 حالات أوميكرون من محافظة دهوك […]

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