ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا لأكثر من 200%

2022/01/06 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تضاعف عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين، محطما الأرقام القياسية في جميع أنحاء البلاد.وبلغ متوسط عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة الآن ما يقرب من 550 ألف حالة جديدة يوميا، بزيادة قدرها 225% خلال الأسبوعين الماضيين.وعلى الرغم من أن متحور […]

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