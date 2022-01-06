اعتقال “رجل وامرأة” قاما بإلقاء رمانة يدوية قرب أحد الفنادق في بغداد

2022/01/06 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتقلت القوات الامنية، اليوم الخميس، شخصين “رجل وامرأة”، قاما بإلقاء رمانة يدوية قرب أحد الفنادق في العاصمة بغداد.وذكرت مديرية النجدة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “دوريات نجدة الكرادة تمكنت من القبض على شخصين (رجل وامراة) ضبط بحوزتهما رمانة يدوية جاء ذلك خلال تجوال دورية النجدة ضمن منطقة السعدون، حيث تم […]

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